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Друге підвищення за час війни:
як змінилися тарифи на...

Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22

Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, як змінилися тарифи на електроенергію від початку повномасштабної війни.

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Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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