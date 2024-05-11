Розповідаємо, як змінилися тарифи на електроенергію від початку повномасштабної війни.
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Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22
Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
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Дивися повний текст
Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення
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