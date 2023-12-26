У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Дивися повний текст
Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:32
Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка)
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:33
Шановні читачі, як Ви ставитеся до такої статистики?
Наскільки вигідні електромобілі в Україні на сьогодні, враховуючи важкий стан в енергетиці?
|