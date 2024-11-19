RSS
Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли...

Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли...

Пропонуємо до обговорення:
Zcash за останні дні зазнав різкого зростання ціни, що викликало новий інтерес до цифрових монет. Водночас передпродаж токенів XYZ побив рекорди, оскільки новини про ігри потрясли ринок. З огляду на швидкий приплив грошей і численні заголовки в ЗМІ, трейдери шукають причини цих змін і тих, хто може отримати від них вигоду.

Дивися повний текст
Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли попередній передпродаж токенів XYZ понад 15 млн $ на CS2 News
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 10:12

Який звіздьош, вже півроку на місці передпродажі стоять, декілька разів навіть переносили запуск, скоро ще раз перенесуть
