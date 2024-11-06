|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 11 чер, 2024 12:54
Вентиляція в будинку
Підкажіть будь ласка організації підприємства, які займаються монтажем та встановленням систем вентиляцій в будинку. Було б ідеально, щоб ця компанія була з міста Івано-Франківськ.
Додано: Чет 15 сер, 2024 12:38
Рекомендую звернутися до компанії "Івано-Франківськвентиляція" або "ЕкоВент". Вони спеціалізуються на монтажі систем вентиляції в Івано-Франківську. Також можна розглянути "Клімат Центр", яка має хороші відгуки від клієнтів.
Додано: Сер 06 лис, 2024 20:14
Підкажіть чи хтось використовує рекуператор в вентиляції? наскільки він єфективний?
|