kingkongovets написав:ну да
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:22
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Перспективи дохідної нерухомості в Україні: які сегменти стануть драйверами зростання REIT після відновлення економіки
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:03
понимаю желание S1 REIT написать рекламный буклет для привлечения инвесторов.
но, раз вы здесь предлагаете это обговорить...
вы надеетесь привлечь инвесторов и что-то прогнозировать в стране, которая находится в состоянии глубочайшего, перманентного форс-мажора
спекуляции на ВПО? круто. а ничего, что эта мобильность связана с бедой, а не ростом экономики? и всё может отыграть в обратную сторону.
почему так много инвесторов вовлечены именно в жилую недвигу?
ликвидностью - возможностью быстро продать (скинуть) актив
медицинская дохідна нерухомість. вы реально думаете, что можно сначала построить абстрактное здание, а потом просто найти под него клинику, как новая почта?
Додано: Пон 22 чер, 2026 18:10
Бетон
все эти reit имхо больше похожи на финансовые пирамиды или какую-то мутную историю.
везде куча рекламы и красивые рассказы, как они сдают в аренду крутым дядям крутые помещения задорого и раскидывают львиную долю прибыли от аренды тысячам вкладчиков и все счастливы. проводятся какие-то сходки инвесторов, конференции и прочее и прочее.
насколько оно там экономически обосновано — не понятно, например зачем крутым дядям платить выше рынка и как быть с «прибылью» и налогообложением от переоценки гривневой стоимости объектов и тд
как и непонятно то, нафига оно нужно, когда есть ОВГЗ.
индикатор того, что в стране появилась прослойка людей с шальными деньгами, которые нужно куда-то пристроить, чтоб в сейфе не лежали
например один из таких фондов пишет что выплатил за 4 с лишним года 800 млн дивидендов и имеет в управлении активов на 7 ярдов. то есть порядка 3% в год…
Додано: Вів 23 чер, 2026 10:36
і снова драссє.
карочі виїхали квартиранти з останньої купленої хати.
я такий - ок. зараз три лдні і свіжі жити заїдуть.... ага...
ці квартиранти за півроку застрали хату (після косметики+меблі), розвели тарганів.
короче тиждень шоп найняти клінінг, трохи потравити фіксиків.
виставив на олх.
тутже фотки вкрали ріелтори, перевиставили від себе.
ажіатажу - нуль.
через тиждень знайшлись якісь бєдолагі,я кі працюють на автомийці (так, стрьомний сегмент), які заплатили за аренду +50%"залогу"
моніторинг цін довколо показав шо аренда подешевшала. все ще домінують совкобабушатнікі, які висять на сдачу місяцями.
ітого:
2024й, початок 25 року: аренда бабушатніка 9к, бабушатнік для мамкиних лендлордів 25к-бкс
літо 25 року аренда бабушатніка після косметики 8500, сам бабшатнік з ремонтіком став 32
літо 26 - бабушатніки без ремонту 32-40, з ремонтом 36+кбкс, аренда 8к. спісіба якшо 8,5-9
ітого: покишо цінопаду невидно. та і здача в аренду таке собі заняття.
*вся ситуація по одному мікрорайончику на околиці києва в 5ти зупинках від метро.
Додано: Вів 23 чер, 2026 11:25
boshetyn
в таком бюджете наверное проще и выгоднее сдавать паркоместа или гаражи.
намного меньше возни с бомжеклиентами
Додано: Вів 23 чер, 2026 11:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
и ремонт делать не нужно, наверное
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