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Кійосакі: Найпростіший шлях
стати мільйонером — купити...

Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:34

Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав цифрове золото найпростішим способом для того, аби стати мільйонером.

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Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити Bitcoin
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:34

Собеседники друг друга стоят. Один прогноз высасывает из пальца, другие, походу, до сих пор не в курсе, что биток - это не акция и его не обязательно в целых штуках покупать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:47

Re: Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити..

Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!" :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:55

  BIGor написав:Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!" :mrgreen:

На два :mrgreen:
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 23:58

  dr_bastm написав:
  BIGor написав:Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!" :mrgreen:

На два :mrgreen:

Маловато будет. Не особо давно биток падал с 65к до 18к. Так что хотя бы на четыре.
moveton
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