Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав цифрове золото найпростішим способом для того, аби стати мільйонером.
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Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити Bitcoin
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:34
Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити...
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Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити Bitcoin
Додано: Сер 12 чер, 2024 23:34
Собеседники друг друга стоят. Один прогноз высасывает из пальца, другие, походу, до сих пор не в курсе, что биток - это не акция и его не обязательно в целых штуках покупать.
Додано: Сер 12 чер, 2024 23:47
Re: Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити..
Кіосакі: "Щоб стати мільйонером треба всього навсього купити біткоїна на 1 млн. доларів!"
Додано: Сер 12 чер, 2024 23:55
Додано: Сер 12 чер, 2024 23:58
Додано: Чет 13 чер, 2024 07:31
Гроші заробляються двома шляхами: працею і шахрайством.
Працею можуть стати мільйонерами дуже талановиті люди, інженери, артисти і інші. Шахрайством заробляють гроші в казино, злодії, грабіжники. Біткоїн придумала людина типу Мавроді, який створив МММ.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:11
Re: Кійосакі: Найпростіший шлях стати мільйонером — купити..
Вечного движка не существует. За подобные высказывания сажать надо, это мошенничество и обман.
Додано: Суб 15 чер, 2024 15:30
Смешно! Во-первых где его потратить? Во-вторых как обналичить? И,в-третьих, надо было вкладывать, когда он стоил 2 доллара. Полно случаев когда и биржи кидали(всех несколько тысяч клиентов) и "покупатели" кидали - под угрозой физического насилия заставляли все ваши битки переводить на их кошельки, когда вы приходили "беспроцентно" обменять битки на доллары.
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