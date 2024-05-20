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Finance.ua: Грошові виплати
та допомога в Чехії: умови...

Finance.ua: Грошові виплати та допомога в Чехії: умови...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:40

Finance.ua: Грошові виплати та допомога в Чехії: умови...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, хто може отримати допомогу в Чехії та як це зробити
Чехія продовжує допомагати українцям, вимушеним покинути свої домівки після повномасштабного російського вторгнення. Хто може отримати гуманітарну допомогу в Чехії, як це зробити, який розмір і терміни виплат, читайте в матеріалі Finance.ua.

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