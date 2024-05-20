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Finance.ua: Чотириденний робочий тиждень з незмінною...
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Додано: Чет 20 чер, 2024 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Плюси та мінуси
Впровадження чотириденного робочого тижня - це введення додаткового вихідного з одночасним подовженням тривалості робочого дня.
Дивися повний текст Чотириденний робочий тиждень з незмінною зарплатнею
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