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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Суб 22 чер, 2024 03:09
Чи правда що в нас наразі немає бюджетного навчання?
Прийшов час коли моїй дитині треба думати про те щоб йти навчатись далі в інший заклад освіти. Наразі моя дитина закінчила одиннадцять класів у школі, здала з успіхом НМТ і каже що набрала непогану кількість баллів. Але каже що наразі не має ніякого розуміння щодо того куди далі поступати, оскільки в неї немає грошей платити за навчання, а держава не надає ніякий бюджетних місць, чи правда це? Наразі діють якісь гаранти - які не покривають повну вартість навчання, тільки якусь частину.
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