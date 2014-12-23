Податкова знижка за навчання

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Ірина_ Десять років тому повернули 18% вартості другої освіти, але для цього довелось подавати податкову декларацію за рік. Тоді я був молодий і бідний, декларувати не було чого, тому й пішов на це. Зараз би забив на цю знижку, враховуючи скільки мороки із заповненням декларації...