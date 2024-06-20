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Finance.ua: Безкоштовне житло
для українців у країнах Європи

Finance.ua: Безкоштовне житло для українців у країнах Європи
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 14:55

Finance.ua: Безкоштовне житло для українців у країнах Європи

Пропонуємо до обговорення:
Де існують такі можливості, та що для цього потрібно
Через війну, яку розпочала рф, деякі українці були змушені виїхати за кордон та знайшли тимчасовий прихисток в багатьох країнах Європи. У 2024 році багато країн ЄС змінили свої програми підтримки для громадян України, які поїхали від війни за кордон. Про те, які держави Європи надають українцям безкоштовний прихисток, або житло за помірними цінами, розповість Finance.ua.

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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 14:56

Дякую за такий потрібний аналіз
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