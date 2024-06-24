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Finance.ua: Новий закон про автоцивілку (ОСЦПВ): що...
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Головні зміни стосуються розмірів відшкодування
17 червня президент підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який Верховна Рада схвалила 21 травня 2024 року. Finance.ua розповідає, що означає цей документ та що саме змінюється.
Дивися повний текст Новий закон про автоцивілку (ОСЦПВ): що змінюється
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