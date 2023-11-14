Вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
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Додано: Сер 03 лип, 2024 15:36
Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
Додано: Чет 04 лип, 2024 09:05
Re: Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
я тоже миллион раз тут писал, что низкий тариф, который устанавливала каждая приходящая власть, не позволял выполнять капитальные ремонты и техническое обслуживание согласно нормативным требованиям по эксплуатации оборудования, мы давно отказались от соблюдения норм эксплуатации и ремонтировали только то, что сломается, инвестиционные программы всегда по минимуму как в объемах, так и качественной составляющей оборудования. НКРЭКП выполняло команду свыше - минимизировало, как только могло затраты, чтобы удержать тариф. Это тоже самое, что вы бы купили автомобиль и не делали ему техническое обслуживание, замену масла, фильтров, а ездили бы до тех пор, пока он не остановится. Сами понимает, что тогда авто уже можно и не поднять. Так и с энергетикой, десятилетиями экономили на ремонтах, теперь пришло время "расплаты", плохо конечно, что оно еще усугубилось разрушениями от ударов. Но кого-то обвинять тут нельзя, это был компромисс между низким тарифом и качеством услуги.
Додано: Чет 04 лип, 2024 20:40
Да к чему весь этот сыр бор где крайним как всегда остался конечный потребитель.
Гражданин и избиратель у которого с 1991 г никто не спрашивал : на каком основаниии объекты критической инфраструктуры олигархо-ориентированная власть передала за три копейки в частные руки .
Которые в течение 33 лет исключительно гребли к себе набивая карманы без всяких там технических модернизаций и структурных расширений и углублений.
А зачем и так всё отлично
Теперь же не изменяя своим традициям и порядкам владельцы энергогенераций решили переложить возникший форс-мажор на плечи простых граждан попутно вбивая им в головы удобную для олигархов точку зрения: сами виноваты ! Много ели , много пили ! Забывая напрочь что это все таки их бизнес и их прямые обязательства перед потребителями и государством !
Решение в этом случае должно быть радикальное и по существу:
✓ национализация ! С дальнейшим привлечением заинтересованных международных кредитно-финансовых институтов и частного бизнеса. Как вариант создание совместных предприятий в сфере энергетики
В заключении озвучу народную мудрость для любителей вешать лапшу простому люду:
Чем толще поп , тем больше атеистов !
Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:58
Примат
Тільки є сумніви, що ті додаткові кошти пішли б у основній частині на те, що ви написали. там всюди приватний власник - і в виведенні коштів з підприємства, ніби вони пішли на ремонти, у них 33-річний досвід.
Додано: Суб 06 лип, 2024 14:16
Re: Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для...
Виникає логічне запитання: а на чому всі ці роки вони заробляли, адже все це було збиткове?
А відповідь така сама як з газом - беремо за дешево, перепродаємо за дорого, різницю покривала держава, тобто ті самі споживачі, які зараз повинні знов заплатити за все по другому разу, за те що було вкрадено.
Популізм вилазить боком, платимо двічі за все.
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