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За гроші від економічного бронювання можна буде купити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно запропонована оновлена модель економічного бронювання може принести в оборонний бюджет країни від 200 млрд грн на рік. За такі гроші держава зможе придбати, наприклад, 66 літаків F-16, або 500 тис. снарядів 155-мм калібру.
Дивися повний текст За гроші від економічного бронювання можна буде купити 66 літаків F-16, — нардеп
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:16
Всі кажуть що це необхідно! Так чому цей законопроєкт не розглядають!
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poshik_vova
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