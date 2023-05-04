Нові фотоелементи можуть революціонізувати ринок сонячної енергетики завдяки своїй гнучкості та універсальності.
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Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за аркуш паперу
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:47
Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за...
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Дивися повний текст
Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за аркуш паперу
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:48
Держава та обленерго весь час робили все, щоб ставити панелі будо нецікаво, а тепер - закликають...
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