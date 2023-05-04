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Вчені представили інноваційні
сонячні панелі, тонші за...

Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:47

Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за...

Пропонуємо до обговорення:
Нові фотоелементи можуть революціонізувати ринок сонячної енергетики завдяки своїй гнучкості та універсальності.

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Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за аркуш паперу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:48

Держава та обленерго весь час робили все, щоб ставити панелі будо нецікаво, а тепер - закликають...
balta_laska
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