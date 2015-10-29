Что на самом деле случилось с Трампом? Было ли реальное поку

Додано: Пон 15 лип, 2024 19:55

Добрый вечер,



Сегодня многих наверняка интересует ситуация, которая сложилась с Трампом - кандидатом на пост президента США, который оказался под обстрелом во время своего выступления из широко распространенной полуавтоматической винтовки АR-15, которая считается в США гражданским оружием.



Стрелок убит охраной, Трампу задело ухо, убит один присутствующий на трибуне почитатель кандидата и ранены вроде два человека. Событие из ряда вон выходящее.



Какие версии есть у вас?



Первой моей версией, которая возникла сразу же после опубликованного видео была такая:

имитация чистой воды покушения на кандидата, оружие типа пневматики, может ранить легко разве что. Но сообщения о раненных и одном убитом развеяло эту первоначальную версию.



Версия о работе профессионала по устранению Трампа так и не всплыла наверх. Какой там нафиг профессионал?



После появления в доступе видео и схем расположения стрелка на крыше одноэтажного здания на расстоянии 130 метров до Трампа, Трампа на трибуне и его охраны версия с покушением полностью оказалась в тупике. Что же на самом деле произошло?



Давайте свои версии. Потом выберем ту единственную, которая объяснит абсолютно все.