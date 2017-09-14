|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:03
fox767676 написав:
вообщем есть два выхода:
1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны и выпадением из его обоймы если он не включит незамедлительно Украину в ЕС\НАТО- , плюс требовать от Запада демонстрацию серьезности намерений в виде совместной операции по зачистке пмр - шансы на успех где-то 5%,
2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф
воевать до пришествия антихриста перезаклыдавая многократно активы и препродавая генофонд точно уже не выход
Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выдалять за 0,5 сек.
Востаннє редагувалось UA
в Суб 20 вер, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9679
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2350 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:03
Banderlog написав:
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає
ну не знаю. 20 років тому на ВЛК у психіатара задавали загалдьні питання - по географії, арифметиці т.і. Психіатр лається на попередників - дибілбля, наступний!
Я там все відповмв, . Сївально - "оце гарний хлопець. Такий точно своъх не постріляє" Я без усіляких приколів, - "чому це? По обставинам треба дивитись".
Психіатр - "Что???? Да я тебе направление сейчас выпишу". Я щиро не розуміючи - "ну а як наказ не схочуть виконати?" Якось замяли тоді
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4257
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 вер, 2025 13:05
UA написав:
Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выделять за 0,5 сек.
білорусь, казахстан балансують якось між Пекіном та москвой
Ось у Мінська додається ще опція у вигляді Вашингтона.
З Белавіа зняли санкції.
Буде прикол коли "понаволені" білоруси будуть спокійно до США літати прямим рейсами. А українці як....
Повне відродження СРСР Пекіну не потрібно
ну якщо ще пару років війни то Україна стане настільки токсичним активом що супротивники москви залюбки кинуть їй Україну під ноги
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4257
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|126639
|
|
|1493
|312339
|
|
|6076
|996811
|
|