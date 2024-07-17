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ДН Академії
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 08:22

ДН Академії

Друзі-форумчани!

22 липня Академія Мінфін святкує День народження. Відзначать його корисною справою — відкриттям збору на потреби 44 ОМБр.

Кожен охочий може долучитися. З вас донат від 200 грн, для вас — святкові подарунки. Переможців визначать за допомогою рандомайзера. Їхні імена опублікують на сайті Мінфін 26 липня.

Академія розігрує безплатне навчання, квитки на конференцію «Жити на відсотки», промокод для вкладників у програмі «Бонус до депозиту» та унікальні лоти-артефакти з поля бою.

Долучайтесь до збору та вигравайте!

Донатити можна за посиланням

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