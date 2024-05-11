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Tesla вже не лідер: названо найпопулярніші авто в Європі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Авторинок Європи продемонстрував зростання у 2024 році. За перше півріччя продано 6 879 438 легкових машин, що на 4,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує організація ACEA.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 11:01
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