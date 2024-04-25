Як отримати доступний кредит на енергообладнання для...

Додано: Вів 23 лип, 2024 14:59

Slon_Nosov написав: Як на мене то придбання генераторів для ОСББ, така собі ідея.

Може на початку у декого ще буде оптимізм, то з годом мешканці перестануть сплачувати вартість палива та утримування.

Інша справа коли в тебе приватний будинок та не потрібно шукати компроміс з сусідами. Як на мене то придбання генераторів для ОСББ, така собі ідея.Може на початку у декого ще буде оптимізм, то з годом мешканці перестануть сплачувати вартість палива та утримування.Інша справа коли в тебе приватний будинок та не потрібно шукати компроміс з сусідами.

Так с годами есть надежда, что и необходимость в генераторе отпадётА в чём именно "так себе"? В новом доме на 25 этажей у меня УК поставило генераторы ещё в конце 2022 года без всяких субсидий от государства. При этом от этих генераторов работают только общедомовые системы: лифты, водоподача, отопление и то только пару часов утром и вечером. Сейчас их не запускают потому, что 4 часа в сутки электричество и так есть. Но счёт на предоплату за топливо выписывали и наверняка в ежемесячном счёте на нужды дома поддержка этих генераторов в какой-то статье закатана. Не платить - легко, но счёт общий за всё, кроме отопления, поэтому квартире сразу отключают воду и электричество. Любители не платить действительно есть (в лифте висит здоровенный список по квартирам, судя по суммам, некоторые минимум с начала войны этого не делают), но генераторы пока ещё рабочие.