Уявлю на мить що я знайшов машину часу та перемістився на 20 років назад. В мене є хвилина щоб дати собі декілька порад по інвестиціям.
Будь мертвим інвестором( 0 емоцій і дисципліна) .
Інвестуй в те на чому розумієшся
В портфелі 4-7 активів. Якщо буде менше то великий ризик помилки чи форс мажор. Більше, то важко слідкувати поки ти не станеш профі. Краще купляти декілька найкращих компаній, ніж додавати ще й середняків.
Лише власні гроші. Статися може все, що ти можеш уявити. І навіть більше
Головне це скільки компанія заробить за наступні 10-20 років.
Баланс і фінансові показники — важливо.
Купуй недооцінені компанії.
Перевага компаніям, що працюватимуть навіть через 20 років.
Я завжди аналізую світові та національні ринки, доходи та витрати компанії, вартість активів та пасивів, грошовий потік, структуру собівартості та менеджмент компаній, стратегію конкурентів та законодавство. Особистість власників та дуже багато іншого. Потім діє логіка та різні коефіцієнти для оцінки бізнеса. Порівнюю свою оцінку з поточною ціною акцій та приймаю рішення.
Я користуюсь тим що ринок схожий на маніакально істеричну людину. В момент паніки готовий продавати за безцінь а в момент ейфорії купує в десятки а то і сотні разів дорожче справедливої вартості.
Сьогодні люди купують мрії або паніку . Але рано чи пізно компанія коштує стільки скільки може згенерувати прибутку.
І наприкінці хочу сказати
Ми точно не знаємо майбутнього але більше всього ризикує той хто ніколи не ризикує
Шановні форумчани!
Чи погоджуєтесь Ви з Павлом? Які поради на Вашу думку найбільш корисні? А які можливо на зараз не актуальні або мають наюнси при реалізації на практиці?