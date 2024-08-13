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чому розумієшся Інвестуй в те на чому розумієшся + Додати

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на тему Додано: Пон 22 лип, 2024 13:17 Інвестуй в те на чому розумієшся



Уявлю на мить що я знайшов машину часу та перемістився на 20 років назад. В мене є хвилина щоб дати собі декілька порад по інвестиціям.

Будь мертвим інвестором( 0 емоцій і дисципліна) .

Інвестуй в те на чому розумієшся

В портфелі 4-7 активів. Якщо буде менше то великий ризик помилки чи форс мажор. Більше, то важко слідкувати поки ти не станеш профі. Краще купляти декілька найкращих компаній, ніж додавати ще й середняків.

Лише власні гроші. Статися може все, що ти можеш уявити. І навіть більше

Головне це скільки компанія заробить за наступні 10-20 років.

Баланс і фінансові показники — важливо.

Купуй недооцінені компанії.

Перевага компаніям, що працюватимуть навіть через 20 років.

Я завжди аналізую світові та національні ринки, доходи та витрати компанії, вартість активів та пасивів, грошовий потік, структуру собівартості та менеджмент компаній, стратегію конкурентів та законодавство. Особистість власників та дуже багато іншого. Потім діє логіка та різні коефіцієнти для оцінки бізнеса. Порівнюю свою оцінку з поточною ціною акцій та приймаю рішення.

Я користуюсь тим що ринок схожий на маніакально істеричну людину. В момент паніки готовий продавати за безцінь а в момент ейфорії купує в десятки а то і сотні разів дорожче справедливої вартості.

Сьогодні люди купують мрії або паніку . Але рано чи пізно компанія коштує стільки скільки може згенерувати прибутку.

І наприкінці хочу сказати

Ми точно не знаємо майбутнього але більше всього ризикує той хто ніколи не ризикує



Шановні форумчани!

Чи погоджуєтесь Ви з Павлом? Які поради на Вашу думку найбільш корисні? А які можливо на зараз не актуальні або мають наюнси при реалізації на практиці? Інвестор та підприємець, Павло Бойко, на своїй сторінці у Фейсбук цього місяця ділився порадами з інвестування:Шановні форумчани!Чи погоджуєтесь Ви з Павлом? Які поради на Вашу думку найбільш корисні? А які можливо на зараз не актуальні або мають наюнси при реалізації на практиці? Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4257 З нами з: 14.09.13 Подякував: 994 раз. Подякували: 1968 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:13 Ірина_ теж цікавво теж цікавво Nataliee Заблокований Повідомлень: 10 З нами з: 10.07.24 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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