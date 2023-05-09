Зосередьтесь на онлайн-навчанні й усього за 14 днів та 16 занять ви будете: ⚡️ знати, як обирати справді перспективні об'єкти; ⚡️ вміти розраховувати їх окупність та дохідність; ⚡️ отримувати прибуток до 14% річних у валюті.
👨💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.
👨👩👦👦 Навчайтесь та інвестуйте у майбутнє своїх дітей і комфорт родини.
Маєте $5-10 тисяч заощаджень? Примножте їх завдяки інвестуванню в дохідну нерухомість! Із чого почати — дізнайтесь на курсі від Академії Мінфін
🏠 Цей інструмент набуває популярності попри ситуацію в країні, і ось щонайменше 3 причини:
▶️ збільшення капіталу — нерухомість дорожчає з року в рік; ▶️ пасивний дохід — ви отримуєте регулярний дохід від оренди об’єкта, а управління ним можна доручити компанії; ▶️ безпечність — нерухомість менш схильна до коливань ринку та впливу економічних криз, аніж інші інвестиції.
На онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» ви навчитеся аналізувати ринок, обирати інвестиційно привабливі об'єкти, зважувати ризики та розраховувати дохідність.
👨💻 Автор курсу: Володимир Копоть, СЕО та співзасновник проекту Monitor. Estate, юрист з 15-річним стажем у сфері нерухомості, кандидат юридичних наук, адвокат.
👵 Задумуєтесь про пенсію і плануєте накопичити кошти для більш-менш комфортного життя?
Інвестування в дохідну нерухомість може стати надійним джерелом пасивного доходу та накопичень на безбідну старість.
🏠 Які об’єкти зараз доступні в Україні? Апарт-готелі, комерційні об’єкти, складські приміщення, земельні ділянки тощо.
Навіть з невеликим стартовим капіталом — $5-10 тисяч — ви зможете придбати один із таких об’єктів та заробляти до 14% річних у валюті.
👨💻Розберіться детально із цим інструментом на онлайн-курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін. За 14 днів ви будете добре орієнтуватись на ринку нерухомості, бачити привабливі для інвестора можливості, оцінювати переваги та ризики кожного об'єкта.
Чи задумувались ви, чому попри складні часи попит на оренду житлових та комерційних приміщень лише зростає? Бо нерухомість — це той актив, який завжди затребуваний і забезпечує стабільний дохід.
Якщо ви маєте достатню порогову суму, але сумніваєтесь і хочете зрозуміти всі нюанси цього інструменту, реєструйтесь на курс «Інвестування в дохідну нерухомість». За 14 днів ви:
✅ дізнаєтесь все про актуальні для українців можливості інвестування в землю, котеджі, апартаменти в готелях, складські приміщення, комерційну нерухомість та торгові об'єкти; ✅ навчитесь самостійно розраховувати дохідність і ризики інвестицій.
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Дохідна нерухомість: чи на часі крупні інвестиції?
Можливо, вам здається, що інвестувати в нерухомість в Україні зараз ризиковано. Насправді ж цей актив є одним з найбільш стабільних і перспективних. І ось чому:
✅ попит на оренду є, і він високий, тож орендні ставки зростають майже в усіх регіонах; ✅ під час відновлення країни ринок нерухомості активно зростатиме.
Наважуючись інвестувати в нерухомість, важливо діяти розумно й обирати об'єкти, які приноситимуть стабільний дохід навіть у неспокійні часи.
👩💻 Навчіться цього на курсі «Інвестування в дохідну нерухомість» від Академії Мінфін.
Протягом 14 днів навчання ви дізнаєтесь: ✔ чому інвестувати в дохідну нерухомість — надійно й вигідно навіть під час війни; ✔ які види нерухомості доступні для інвестування у 2024 році та які пороги входу; ✔ які є потенційні ризики та як ними управляти.
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