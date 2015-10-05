Виталик и Долярчик ушли в астрал и ветка загнулась.
Но тут ведь и про саморазвитие.
А оно бывает разное.
Про себя.
Несколько месяцев назад (уже может и полгода?) делился тут проблемами веса.
Был достигнут результат.
С 227 паундов вес согнал до 205, но потом он стабилизировался на 208.
В результате немного подвисла кожа на руках, чего никогда б не подумал - откуда там жир?
Но врач мне объяснила, что это нормально, так кожа перераспределяется.
В общем, пришлось что-то с этим делать.
С гантелей (40-70 паундов) перешел на штангу (хз сколько там - гнутый гриф и блины без маркировки). Давно не качал бицепс, да и в принципе никогда не ставил себе целью накачивать мышечную массу. А тут пришлось и именно чтобы накачать объем. Вроде как кожа и сама должна адаптироваться к новому весу.
Писал про проблемы с Инглишем на слух.
ну вот такое легко воспринимается...даже более сложное...
Но подростки в транспорте разговаривают - абсолютно не воспринимаю.