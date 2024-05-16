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Реструктуризація боргу України:
у Мінфіні назвали нові...

Реструктуризація боргу України: у Мінфіні назвали нові...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:30

Реструктуризація боргу України: у Мінфіні назвали нові...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів розповіли деталі рішення.

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Реструктуризація боргу України: у Мінфіні назвали нові терміни погашення
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:30

якби гаранти коли заставили Україну відмовитись від ядерної зброї і других видів ядерних носіїв.виконали свої обовязки то ніяких кредитів брати було не необхідності
tolja3334
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 22:51

  tolja3334 написав:якби гаранти коли заставили Україну відмовитись від ядерної зброї і других видів ядерних носіїв.виконали свої обовязки то ніяких кредитів брати було не необхідності

Дурощі пишете, до війни брали кредити аж гай шумів.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
BIGor
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