Передбачено шість видів додаткової винагороди для українських військових, залежно від їхніх завдань
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Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19
Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях
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Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях
Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19
Шановні журналісти, саме завдяки таким поверхневим статтям потім армію завалюють скаргами.
Всі ці винагороди платять пропорційно дням участі, це неодноразові виплати, за виключенням 70 000 - ця виплата платиться за кожні 30 днів перебування в окопах на вістані 200 метрів від лінії зіткнення.
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