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Vodafone підвищує
ціни з 1 серпня

Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27

Vodafone підвищує ціни з 1 серпня

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Vodafone готує до підвищення вартості своїх тарифів. Зміни відбудуться вже з 1 серпня і торкнуться не лише цін, а й наповнення окремих пропозицій.

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Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27

Вони ж нещодавно вже підвищували. І для чого ті гігабайти додаткові, якщо їх інет при відключенні е/е не працює
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:11

  lov2108 написав:Вони ж нещодавно вже підвищували. І для чого ті гігабайти додаткові, якщо їх інет при відключенні е/е не працює

Ну не так i нещодавно, декiлька мiсяцiв вже пройшло :). Тобто в ідеалi підвищення робити на 20% кожен мiсяць :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:32

Це покращення чи перемога?
pratimpuls
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 12:17

Re: Vodafone підвищує ціни з 1 серпня

pratimpuls написав:Це покращення чи перемога?
Це 10 годин роботи під час блекаутів
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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