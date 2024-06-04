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Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Vodafone готує до підвищення вартості своїх тарифів. Зміни відбудуться вже з 1 серпня і торкнуться не лише цін, а й наповнення окремих пропозицій.
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R2
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Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27
Вони ж нещодавно вже підвищували. І для чого ті гігабайти додаткові, якщо їх інет при відключенні е/е не працює
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lov2108
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Додано: Чет 25 лип, 2024 13:11
lov2108 написав:
Вони ж нещодавно вже підвищували. І для чого ті гігабайти додаткові, якщо їх інет при відключенні е/е не працює
Ну не так i нещодавно, декiлька мiсяцiв вже пройшло
. Тобто в ідеалi підвищення робити на 20% кожен мiсяць
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:32
Це покращення чи перемога?
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pratimpuls
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:17
pratimpuls написав:Це покращення чи перемога?
Це 10 годин роботи під час блекаутів
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GALeon
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