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Finance.ua: Скільки заробляють
працівники українських банків

Finance.ua: Скільки заробляють працівники українських банків
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:17

Finance.ua: Скільки заробляють працівники українських банків

Пропонуємо до обговорення:
Як і в усіх професіях, фінансова винагорода залежить від багатьох факторів
Банки завжди відігравали чи не найважливішу роль у фінансовій системі країни, забезпечуючи різноманітні фінансові послуги для населення та підприємств. У цій статті Finance.ua вирішив розповісти, яку ж зарплату на ринку пропонують банківським працівникам в Україні та від чого це загалом залежить.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:17

доволі непогані цифри) хто працює в банку яка увас зп?
Nataliee
 
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Re: Finance.ua: Скільки заробляють працівники українських ба

как я понял, это не на руки, а до снятия налогов
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:35

Re: Finance.ua: Скільки заробляють працівники українських ба

В головних офісах можна заробляти в рази більше
Faceless
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