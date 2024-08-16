Як і для чого його створювати — дізнайтесь на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.
📝 У чому допоможе фінплан?
З ним ви зможете чітко визначити короткострокові та довгострокові фінансові цілі, контролювати свої витрати, визначати пріоритети та уникати непотрібних витрат.
Також велика частина курсу присвячена інвестуванню. Ви дізнаєтесь про всі види інструментів, скільки можна заробити, які з них наразі доступні в Україні та із чого почати.
Після навчання ви зможете впевнено обрати інвестиційні інструменти, що дадуть змогу якнайшвидше досягти ваших фінансових цілей.