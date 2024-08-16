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Фінансовий трамплін

Фінансовий трамплін
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:22

Фінансовий трамплін

Мрієте про власне житло, потроху накопичуєте, але хотілось би втілити цю мрію куди швидше? Вам потрібен чіткий фінансовий план.

Як і для чого його створювати — дізнайтесь на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.

За посиланням ви отримаєте перший безплатний урок

📝 У чому допоможе фінплан?

З ним ви зможете чітко визначити короткострокові та довгострокові фінансові цілі, контролювати свої витрати, визначати пріоритети та уникати непотрібних витрат.

Також велика частина курсу присвячена інвестуванню. Ви дізнаєтесь про всі види інструментів, скільки можна заробити, які з них наразі доступні в Україні та із чого почати.

Після навчання ви зможете впевнено обрати інвестиційні інструменти, що дадуть змогу якнайшвидше досягти ваших фінансових цілей.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:36

💰Маєте крупну фінансову ціль, але до неї далеко, бо витрачаєте більше, ніж заробляєте? Ви можете це змінити.

Складіть чіткий фінансовий план на 1-3 роки, щоб швидше рухатись до своєї мети. Навчіться це робити на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.

💼 Значна частина курсу присвячена інвестуванню. Ви дізнаєтесь, які інвестиційні інструменти доступні українцям, із чого почати та скільки можна заробити.

Також курс допоможе глибше зрозуміти, що таке фінанси, як працює економіка та як протистояти кризам.

Автор курсу — Михайло Пацан, керуючий активами, інвестор, співзасновник WOTAN, одного з перших проєктів з управління інвестиціями на основі ШІ.

📈 Почніть шлях до своєї цілі сьогодні. Отримайте перший безплатний урок курсу за посиланням
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