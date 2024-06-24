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Україна може виробити понад
три мільйони дронів на рік

Україна може виробити понад три мільйони дронів на рік
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:39

Україна може виробити понад три мільйони дронів на рік

Пропонуємо до обговорення:
Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

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Україна може виробити понад три мільйони дронів на рік
R2
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Але спочатку потрібно буде дочекатися коли підростуть мільярд дерев
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Модератори: Ірина_, Модератор

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