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В Україні можуть запровадити
призов без ТЦК: Генштаб...

В Україні можуть запровадити призов без ТЦК: Генштаб...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:01

В Україні можуть запровадити призов без ТЦК: Генштаб...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.

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В Україні можуть запровадити призов без ТЦК: Генштаб розглядає зміни до закону про мобілізацію
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:01

якщо на практиці буде діяти так, як піарять, то це накінець то перший крок від армії рабів до армії дійсно вільного народу.
a_pokalchuk
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 10:47

Re: В Україні можуть запровадити призов без ТЦК: Генштаб...

або черговий крок назустріч корупції, хто має гроші, той служитиме в тилу, а хто не має - у штурмові підрозділи на нуль
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