Українці мають систематично проводити повірку лічильників, зокрема холодної та гарячої води. Це необхідно для коректного нарахування платежів за комунальні послуги.
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Чи можна відмовитися від повірки лічильників
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:19
Чи можна відмовитися від повірки лічильників
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Чи можна відмовитися від повірки лічильників
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