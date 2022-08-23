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Європа ніяк не злізе з
російської газової голки: хто...

Європа ніяк не злізе з російської газової голки: хто...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:18

Європа ніяк не злізе з російської газової голки: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Поставки російського скрапленого природного газу до Франції в першій половині цього року зросли більш ніж удвічі. При цьому Європа намагається відмовитися від закупівель енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

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Європа ніяк не злізе з російської газової голки: хто купує найбільше
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