На які цілі можна взяти мікрокредит
Дивися повний текст
На які цілі можна взяти мікрокредит
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2024 22:18
На які цілі можна взяти мікрокредит
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
На які цілі можна взяти мікрокредит
Додано: Чет 08 сер, 2024 22:19
Я не знаю, чи варто брати мікрокредити на такі цілі, як подорожі або подарунки. Я один раз брав кредит, щоб перекрити несподівані медичні витрати. Віддав швидко, то проблем не було. Але чув від друзів, що деякі компанії потім дуже набридають дзвінками, якщо трохи затриматись з поверненням. Тож самі вирішуйте, чи варто це робити. Якщо дійсно нема іншого виходу, то можна спробувати, але треба бути обережним.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|