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На які цілі можна
взяти мікрокредит

На які цілі можна взяти мікрокредит
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:18

На які цілі можна взяти мікрокредит

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На які цілі можна взяти мікрокредит

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На які цілі можна взяти мікрокредит
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:19

Я не знаю, чи варто брати мікрокредити на такі цілі, як подорожі або подарунки. Я один раз брав кредит, щоб перекрити несподівані медичні витрати. Віддав швидко, то проблем не було. Але чув від друзів, що деякі компанії потім дуже набридають дзвінками, якщо трохи затриматись з поверненням. Тож самі вирішуйте, чи варто це робити. Якщо дійсно нема іншого виходу, то можна спробувати, але треба бути обережним.
aijobswork7
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