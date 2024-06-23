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Міноборони планує перетворити
«Резерв+» на онлайн-ТЦК

Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:30

Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК

Пропонуємо до обговорення:
В Міноборони є ідея, щоб зробити застосунок «Резерв+» онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через додаток. Зокрема, планується, щоб через застосунок можна було оформлювати відстрочку для багатодітних сімей та студентів.

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Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК
R2
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