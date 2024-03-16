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Світовий банк включив Україну
до категорії країн з...

Світовий банк включив Україну до категорії країн з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:30

Світовий банк включив Україну до категорії країн з...

Пропонуємо до обговорення:
Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацію країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.

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Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:30

я зрозумів щоб бідні стали багатими в очах тих що рахують доходи населення.потрібно набрати кредитів і щоб 30 процентів населення загинуло.но ця думка нікому не допоможе.бо існуюча проблема в цей спосіб не рішиться.бо для цього треба активне населення в міру можливостей
tolja3334
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