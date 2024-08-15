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NovaPay
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 сер, 2024 10:16
NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок.
У грудні 2023 року NovaPay першим серед небанківських фінансових установ презентував мобільний застосунок, у якому доступні усі звичні операції з грошима, а також 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки та комісії з післяплати Нової пошти.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 05:15
Чёрт меня дёрнул поддержать отечественного почтового поставщика услуг
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів. Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Це просто:
👉Отримай у додатку Дія довідки ОК-5 або ОК-7.
👉Перейди з додатка NovaPay до онлайн-підтримки та відправ нам документи.
👉Після перевірки документів ліміт на купівлю облігацій у твоєму мобільному додатку збільшиться.
Это всё не работает
Пополнить карту больше чем на 400К ты не сможешь, ну ок, пополняем на 395К
На все средства покупаю облигации Новапей, никаких транзитных переводов не было, иногда оплачивал посылки.
Финмон заблокировал карту, запросил доки
Выслал всё что можно, естественно-ничего не устраивает.
Вот уже третью неделю вразумительного ответа от них не могу получить, просят писать в поддержку в чат, там просят звонить на горячую линию.
Брокер Универ Капитал удивляется и не знает как помочь.
Сроки по оближкам заканчиваются в начале сентября.
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emeta
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Додано: Сер 14 сер, 2024 11:51
emeta написав:
Чёрт меня дёрнул поддержать отечественного почтового поставщика услуг
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів. Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Це просто:
👉Отримай у додатку Дія довідки ОК-5 або ОК-7.
👉Перейди з додатка NovaPay до онлайн-підтримки та відправ нам документи.
👉Після перевірки документів ліміт на купівлю облігацій у твоєму мобільному додатку збільшиться.
Это всё не работает
Пополнить карту больше чем на 400К ты не сможешь, ну ок, пополняем на 395К
На все средства покупаю облигации Новапей, никаких транзитных переводов не было, иногда оплачивал посылки.
Финмон заблокировал карту, запросил доки
Выслал всё что можно, естественно-ничего не устраивает.
Вот уже третью неделю вразумительного ответа от них не могу получить, просят писать в поддержку в чат, там просят звонить на горячую линию.
Брокер Универ Капитал удивляется и не знает как помочь.
Сроки по оближкам заканчиваются в начале сентября.
Фінмон якої юрособи заблокував ? Банку , брокера чи чого ????????
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sens
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Додано: Чет 15 сер, 2024 07:29
sens написав: emeta написав:
Чёрт меня дёрнул поддержать отечественного почтового поставщика услуг
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів. Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Це просто:
👉Отримай у додатку Дія довідки ОК-5 або ОК-7.
👉Перейди з додатка NovaPay до онлайн-підтримки та відправ нам документи.
👉Після перевірки документів ліміт на купівлю облігацій у твоєму мобільному додатку збільшиться.
Это всё не работает
Пополнить карту больше чем на 400К ты не сможешь, ну ок, пополняем на 395К
На все средства покупаю облигации Новапей, никаких транзитных переводов не было, иногда оплачивал посылки.
Финмон заблокировал карту, запросил доки
Выслал всё что можно, естественно-ничего не устраивает.
Вот уже третью неделю вразумительного ответа от них не могу получить, просят писать в поддержку в чат, там просят звонить на горячую линию.
Брокер Универ Капитал удивляется и не знает как помочь.
Сроки по оближкам заканчиваются в начале сентября.
Фінмон якої юрособи заблокував ? Банку , брокера чи чого ????????
Финмон NovaPay
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emeta
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