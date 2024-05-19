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Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тис. грн...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2024 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив порядок надання грошової допомоги українцям «Національний кешбек». Програма запрацює 2 вересня 2024 року.
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R2
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Додано: Сер 21 сер, 2024 09:57
Какая красивая игра влады.
Поднять податки, цены, комуналку.
При этом дать кешбек и в итоге все в ажуре, кроме пересичного....
Можно же было просто ПДВ снизить на эти 10%(да даже 5%) кешбека, облегчив жизнь пересичного при покупке ЛЮБОГО товара... Но неть... Они организуют конкурс для производителей, которые захотят попасть в программу, да еще и ограничат кешбек в 75$.
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dimo_0n
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:32
dimo_0n
Ну, типа, все правильно.
Вот смотрите, АЗС, цена бензина 60 грн. Любой может установить приложение АЗС и ему будет скидка 5 грн., то есть цена бензина будет 55 грн.
По Вашей логике, почему бы АЗС сразу не снизить цену на 5 грн.
Но нет.
Так, АЗС привязывает клиента именно к своей сети АЗС, "капает" всякими акциями и он дополнительно купит еще что-нибудь не нужное и т.д., плюсов для АЗС много.
Так и тут. Надо всё делать через Дию, надо прикреплять/показывать карты, кешбек будет только для безнала, то есть учет контроль и т.д.
А если просто снизить цену, то всё будет просто дешевле и для чего тогда всё?
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Hennady
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:08
Ааа, ну тогда да... Открыть доступ ко всем картам и счетам пересичного, путем заманивания пересичного в кешбек )))
Тогда все сходится...
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dimo_0n
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