Дуже прошу допомоги Небайдужих людей які мають змогу надати таку позику під розумний % , подробиці по сумі та терміну
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Чет 22 сер, 2024 11:39
Терміново шукаю гроші під розписку!!!!
Дуже прошу допомоги Небайдужих людей які мають змогу надати таку позику під розумний % , подробиці по сумі та терміну
+380631612350 вайбер телеграм
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:41
Расписка обычная бумага, которую в суде и не рассматривают. А даже если судяя вынесет решение, то должник голый и босый, с него нечего взять.
Додано: Пон 26 сер, 2024 13:02
Добрий день, шановний alexandrsanya19.
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З повагою,
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