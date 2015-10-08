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Где снять гривны с карты нерезидента
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:40
Привет всем. Подскажите банкоматы какого банка дают самый выгодный курс обмена. Нужно снять гривны но с карты банка нерезидента. В привате курс неплохой. но банкомат денег не выдает.
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