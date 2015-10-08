RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Где снять гривны с
карты нерезидента

Где снять гривны с карты нерезидента
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:40

Где снять гривны с карты нерезидента

Привет всем. Подскажите банкоматы какого банка дают самый выгодный курс обмена. Нужно снять гривны но с карты банка нерезидента. В привате курс неплохой. но банкомат денег не выдает.
nabusteam
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, Metelyk і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ огласил курс гривны к доллару до 2024 года для Украины
Ірина_ » Сер 21 сер, 2019 11:02
0 3461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 11:02
Ірина_
ПРОГНОЗ КУРСА ГРИВНЫ TRDATA 1 ... 14, 15, 16
elena_gon4arenko » Чет 08 жов, 2015 11:36
150 61507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:43
fefelova
КАК И ГДЕ ОБМЕНЯТЬ ВЕТХИЕ КУПЮРЫ НА ГРИВНЫ
ТупУм » Сер 31 сер, 2016 13:58
0 12493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2016 13:58
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.