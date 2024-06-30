Норвегія відчуває нестачу робочої сили в понад 190 професіях.
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Норвегія бореться з нестачею працівників у понад 190 професіях
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:40
Норвегія бореться з нестачею працівників у понад 190...
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Норвегія бореться з нестачею працівників у понад 190 професіях
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