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Норвегія бореться з нестачею
працівників у понад 190...

Норвегія бореться з нестачею працівників у понад 190...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 10:40

Норвегія бореться з нестачею працівників у понад 190...

Пропонуємо до обговорення:
Норвегія відчуває нестачу робочої сили в понад 190 професіях.

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Норвегія бореться з нестачею працівників у понад 190 професіях
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