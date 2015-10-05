|
Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:00
Hotab написав:
Це нормально. Якщо людина деградувала, і не усвідомлюючи це приходить маразмувати в публічні місця, яке буде ставлення?
отношение должно быть такое как будто это твой ребёнок. А по твоей схеме мы все опустимся до беспросветного срача и ЧЧВ (человек человеку волк). Такая сейчас жизнь. Лучше никто не становится, но зачем её ещё больше портить? Сгорел сарай гори и хата?
Hotab написав:
В той же час , якщо притримуватись твоєї ТЗ «з ким конфліктую, того вважаю деградантлм», то чомусь сюди не потрапило ще кілька людей, з якими теж «конфліктую».
извини не занимался грубоко анализом с кем ты конфликтуешь, на форум захожу раз в неделю и читаю не более 5 постов.
Hotab написав:
Очевидно ти не правий.
ок если тебе так легче)
Hotab написав:
А чому вони лежачі і як необхідно забезпечити їх присутність? Їм вхід на форум не закритий.
загугли что такое сплетни и почему это вид агрессии. Желания объяснять тебе элементарные вещи как и раньше нету. Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет) облил их грязью. Впрочем сенс даже если бы заходил ответку бы не дал. Бить того кто не сопротивляется низко и мерзко. Решение сопротивляться каждый принимает индивидуально в зависимости от воспитания и перспектив. За тобой же решение бить или нет.
Hotab написав:
Коротше ти не міняєшся, психологічні висновки - не твоє.
ок, если тебе так легче)
3
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:04
Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)
Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:10
Hotab написав:Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)
Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
а кинь цитаты когда они здесь в последний раз что то писали. если ты отвечаешь за свои слова.
Віталя,
за язик будеш ловити своїх школярів, призивач до відповіді.
Ти не можеш знати що хто читає.
Якщо я надам пости в цій темі навіть не видалені , бо ще є повно видалених через хамство, то що? Ти перерахуєш мені штраф? 😅
Загалом ти виглядаєш недолуго, роблячи оцінки , якщо «я чітаю тут мало і рєдко».
Додано: П'ят 14 лис, 2025 09:30
Wirująświatła написав: Hotab написав:Wirująświatła
Ты заведомо зная что эти форумчане на данную ветку не заходят (то есть ответки не будет)
Ти пишеш дурниці. Вони і заходять, і навіть пишуть тут
а кинь цитаты когда они здесь в последний раз что то писали. если ты отвечаешь за свои слова.
) пан психолог ви ставите свої дії поза мораллю але чомусь хочете щоб якоюсь мораллю користувались інші)
не з ціллю вас булліть а просто цікаво, чму це нізя людей без їх відома обговорювати? Лічно для мене це не очевидно
Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:32
Hotab написав: ЛАД написав:Hotab
Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ?
Так-так..
практикує лише армія (як колись в ДР Конго, так і АТО/ООС і потім широкомасштабне). Доволі напружені польоти . По документам клисифікуються 0-200 метрів, в реальності починаючи з 3-5 метрів і до 50м. Вище - вже страшно і небезпечно в районах підконтрольних ППО
Спасибо.
Сомневался именно в расшифровке сокращения. Остальное понятно.
Додано: Суб 15 лис, 2025 00:49
Hotab написав: alibob написав: Faceless написав:
Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.
Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.
Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш.
Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч)
Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора.
Але найстрашніше приходить пізніше. Форум памʼятає ще адекватного sens-а , років 5+ тому, а зараз (поки не зник з форуму) постійні не попадання в цитати, відповіді на голоси в своїй голові. Зараз на цю доріжку міцно встав Вадім. Там схоже зелений змій переміг.
Відкриттям 2025 року (камінг-аутом) став ІнвесторК. Поки мовчав, ніхто не помічав нічого. Став писати - відкрилась повна деградація. В авторській темі звертається до якихось «друзів», сам з собою там спілкується, сперечається. Ставить питання (йому здається що дуже важливі) , пізніше сам же на них відповідає. Намагання юморити виглядають жалюгідно.
Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті!
Гнаться за тем, чтобы быть интересным молодежи - не думаю, что посильная задача. Это практически невозможно.
Если это осилить, то ценой разрушения собственной личностности.
Чтобы не впадать в анабиоз раньше времени, "рецепты" известны.
Новые впечатления, новые умственные задачи, физическая активность.
Среди рекомендуемых - общение с, опять таки, молодежью/детьми, изучение иностранных языков, путешествия, новый жизненный опыт.
Банально - новые блюда, поиск новых маршрутов между двумя постоянными точками (условно, дом-работа-дом).
Юмор, самоирония.
Новые фильмы...сам очень тяготею к многократному пересмотру любимых фильмов.
Физическая активность.
Довольно большой процент случаев деменции у мужчин приходится как ни странно, на людей умственного труда. Среди "синих воротничков" он намного меньше.
Поэтому физкультура и спорт в любом состоянии и возрасте.
Стараться менять профессии.
При этом, полноценно отдыхать.
Я себя уже так загнал, что практически забил на Инглиш.
Новые слова не лезут в голову. Фильмы порой смотрю как немое кино - догадыываюсь по тому что вижу. Когда отдохнувший - восприятие лучше.
Кстати, спасибо за напутствие "вылезти из теплой ванны".
Не скажу, что радикально что-то изменилось, но после того, как увеличил количество отжиманий за один подход (раньше просто делал чтобы сжечь каллории 20 раз, ноги на кровати, то теперь 40-45 раз, практически до "отказа". Чувствую, что еще немного могу, но начинается почему-то головная боль), удалось сбросить паундов 6.
Додано: Суб 15 лис, 2025 07:54
rjkz
Гнаться за тем, чтобы быть интересным молодежи - не думаю, что посильная задача. Это практически невозможно.
Если это осилить, то ценой разрушения собственной личностности.
Ну якщо прямо ломати себе для цього, то може і не треба. А загалом, якщо робити більшу частину отого всього, що ви перерахували , то вже молоді буде з вами просто і цікаво. Якийсь специфічний сленг може і не буде в активі, а він і не обовʼязковий, але все інше моле бути тим містком між поколіннями.
Юмор, самоирония.
Це мабуть основа успішної комунікації всюди і завжди))
Їх відсутність (чи зникнення) чи не основний для мене маячок, що людина не в нормі. Я таких людей опасаюсь
