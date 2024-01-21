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Кому зарахують до стажу
роботи періоди навчання

Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:29

Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у ПФУ.

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Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:29

Тобто в стаж можна врахувати один рік навчання на денній формі навчання до 2004 року? Потім перевівся на заочну. То це треба взяти довідку з ВИШу?
l_e_x
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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