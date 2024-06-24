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Finance.ua: Сервіси для збору коштів: що пропонують...
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Додано: Пон 26 сер, 2024 00:19
Пропонуємо до обговорення:
Вибрати є з чого
Finance.ua вирішив розглянути три сервіси, які пропонують українські банки для використання збору коштів. Про один з них ви точно чули, а ось про два інші широким масам відомо набагато менше.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:30
В ПУМБ є MoneyBox.
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