Для того, щоб удвічі підвищити заробітну плату вчителям, потрібні додаткові ₴100 мільярдів.
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Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні додаткові 100 мільярдів — голова комітету ВР
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:55
Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні...
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Дивися повний текст
Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні додаткові 100 мільярдів — голова комітету ВР
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