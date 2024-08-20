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Для підвищення зарплати
вчителям удвічі потрібні...

Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:55

Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб удвічі підвищити заробітну плату вчителям, потрібні додаткові ₴100 мільярдів.

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Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні додаткові 100 мільярдів — голова комітету ВР
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:55

Закончить войну, а деньги пусть на ЗП учителям. Ваш КО.
oknerbob
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