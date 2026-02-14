|
|
Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців...
|
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2026 році, хоча минулий рік для бізнесу був непростим і супроводжувався навіть скороченням доходів частини працівників.
Дивися повний текст Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців готують підвищення
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:56
Работодателям надо готовиться к тому, что придется повышать зарплаты в 2026 на 30-40% минимум. Это минимум!
Иначе, желающих работать - работодателям просто не видать.
|
|
