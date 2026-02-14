RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зарплати в Україні будуть рости:
більшість роботодавців...

Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:56

Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість українських роботодавців планують підвищувати зарплати у 2026 році, хоча минулий рік для бізнесу був непростим і супроводжувався навіть скороченням доходів частини працівників.

Дивися повний текст
Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців готують підвищення
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:56

Работодателям надо готовиться к тому, что придется повышать зарплаты в 2026 на 30-40% минимум. Это минимум!
Иначе, желающих работать - работодателям просто не видать.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті...
R2 » Вів 03 бер, 2026 11:45
1 731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2026 11:45
moveton
Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може...
R2 » Сер 25 лют, 2026 16:53
1 826
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 16:54
moveton
Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
R2 » Суб 14 лют, 2026 23:28
1 3673
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лют, 2026 23:28
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10966)
13.03.2026 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.