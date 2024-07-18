Українці почали отримувати великі штрафи за неправильне користування лічильниками газу. Відповідне рішення виніс Дергачівський районний суд Харківської області.
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Українці отримують великі штрафи за проблеми з лічильниками газу
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:56
Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
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Українці отримують великі штрафи за проблеми з лічильниками газу
Додано: Вів 27 сер, 2024 11:56
"...мимовільне підключення до лічильника..."
:)))))))))))))))
МИМОВІ́ЛЬНИЙ а, е. · Який трапляється або виявляється ненароком, випадково.
(facepalm)
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