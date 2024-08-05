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В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2024 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких впровадження принципу «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.
Дивися повний текст В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
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R2
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Додано: Сер 28 сер, 2024 18:22
Поки не запровадять принцип "не воруй або сідай"
А ще обов'язковий принцип, "якщо хтось колись вбивав чеченців, то це не надає йому права кошмарити бізнес чи випускати з країни зрадників"
Ну і на останок обов'язково "якщо ти покриваєш того хто вбивав чеченців та інших "ефективних менеджерів" та нічого не можешь зробити у Покровську - геть з президентів"
без цього все муйня.
Востаннє редагувалось salvydas
в Сер 28 сер, 2024 18:40, всього редагувалось 2 разів.
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salvydas
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Додано: Сер 28 сер, 2024 18:29
Різні законопроекти про економічне бронювання подали ще 2,5 місяці тому. В комітеті досі читають два листочки А4
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dr_bastm
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Додано: Сер 28 сер, 2024 22:28
salvydas так це ж "воюй або плати" - для найзаможних серед бідних.
У тих, хто при владі інші правила гри.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 09:06
Беги или умри (2020)
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p_a_l
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:12
Поки вони запровадять щось то залишкі бізнесменів або звалять з країни або підуть в окопи... влада вже показала своє реальне обличчя і ставлення до людей... тільки сліпі цього не бачуть або мовчать бо ІПСО..
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lotec777
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:23
Вывести рынок из тени?
Да ладно! Это же все фирмы-однодневки, которые сейчас выигрывают гостендеры, а потом за копейки нанимают персонал в черную "под задачу" нужно будет запретить. Кто ж на такое пойдет? Ржал и плакал. Пчелы против мёда?!)
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antey1969
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Додано: Вів 03 вер, 2024 15:19
А я підтримую принцип воюй або працюй. Релакс не на часі
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Investor_K
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