Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34
Пропонуємо до обговорення:
Обмін валют в Україні — це процес з конкретними правилами. Проте періодично можуть виникати питання щодо дійсності тих чи інших банкнот, або невідомих термінів.
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Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
R2
Робот новин
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Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34
Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
l_e_x
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:30
l_e_x написав:
Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
за пару років будуть нові купюри баксів
то що виходить буде 4 курси???
greenozon
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:44
greenozon написав: l_e_x написав:
Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
за пару років будуть нові купюри баксів
то що виходить буде 4 курси???
Ви щось знаєте?
Investor_K
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:46
greenozon написав:
за пару років будуть нові купюри баксів
У меня уже есть в наличии новенькие 21г. 13г. уже отстой))
Пока лучше держать в сундуке евро.
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:20
Investor_K написав: greenozon написав: l_e_x написав:
Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
за пару років будуть нові купюри баксів
то що виходить буде 4 курси???
Ви щось знаєте?
уже весь світ знає а ви ще спите
https://www.bep.gov/currency/currency-redesign
greenozon
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:21
greenozon
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